Trump hyrer skrap general som sikkerhedsrådgover

Endnu en militærmand har fået en fremstående plads i Donald Trumps administration.

Den amerikanske præsident har udnævnt den 54-årige generalløjtnant Herbert Raymond McMaster til den vigtige post som national sikkerhedsrådgiver.

Han afløser en anden general, Michael Flynn, der kun nåede at sidde på posten i godt tre uger, inden han blev tvunget til at gå af efter at have givet misvisende informationer til vicepræsident Mike Pence.

I McMaster får Trump en rådgiver, der ikke er bange for at sige sin kritik af autoriteter højt, bemærker en række amerikanske medier. McMaster har kritiseret USA's engagement i Vietnam og ofte også sagt sin uforbeholdne mening til sine overordnede - noget som to gange har kostet ham en forfremmelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den nationale sikkerhedsrådgiver hører til blandt de mest indflydelsesrige personer i Det Hvide Hus. McMaster skal i rollen rådgive præsidenten om indenlandsk sikkerhed og samtidig fungere som en slags mægler mellem landets forskellige efterretningstjenester.

McMasters forgænger, Michael Flynn, trak sig, efter at det kom frem, at han angiveligt havde drøftet de amerikanske sanktioner mod Rusland med den russiske ambassadør i USA.