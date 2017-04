Trump er historisk upopulær hos amerikanerne

Amerikanske vælgere bliver jævnligt spurgt, om de er tilfredse med den siddende præsident.

En omfattende Gallup-måling viser, at Donald Trump er historisk upopulær i forbindelse med markeringen af de første 100 dage i embedet. Kun 41 procent er tilfredse med ham.

Her er et overblik over, hvor populære amerikanske præsidenter siden 1953 har været efter deres første tre måneder:

* John F. Kennedy: 74 procent tilfredse.

* Dwight Eisenhower: 71 procent.

* Jimmy Carter: 69 procent.

* Barack Obama: 63 procent.

* Richard Nixon: 62 procent.

* Ronald Reagan: 60 procent.

* George W. Bush: 58 procent.

* George H.W. Bush: 57 procent.

* Bill Clinton: 55 procent.

* Donald Trump: 41 procent.