Truende kvinde med riffel får ikke noget ud af anke dom

Kathrine Kruse Torsdag, 17. maj 2018 - 12:53

Grønlands Landsret stadfæstede onsdag Qaasuitsup Kredsrets dom med otte måneders anstaltsanbringelse mod en kvinde i 50’erne.

Kvinden truede og sigtede to personer og en politimand i Ilulissat tilbage i november 2017.

Ingen kom noget til, men det var først efter politiet havde afgivet varselsskud, at kvinden smed riflen fra sig og lod sig anholde.

Hun blev derfor dømt for to forhold af trusler og et forhold af krænkelse af offentlig myndighed.

Det meddeler senioranklager Tobias Berg ved Grønlands Politi.

Eftersom kvinden har siddet tilbageholdt siden anholdelsen, blev hun af anklagemyndigheden løsladt efter dommen.