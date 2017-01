Trudeau: Mangfoldighed er vores styrke

Canadas Canadas premierminister Justin Trudeau fordømmer angrebet på en moské i byen Quebec, som et 'terrorangreb på et muslimsk center for tilbedelse'.

- Muslimske canadier er en vigtig del af vores nationale fællesskab, og disse meningsløse gerninger har intet at gøre i vores lokalsamfund, byer og land, skriver Justin Trudeau i en officiel erklæring.

- Mangfoldighed er vores styrke og religiøs tolerance er en værdi, som vi som canadier sætter højt, skriver han videre.

LÆS: Terrorangreb på moské i Canada

Québecs premierminister, Philippe Coulliard, oplyser på Twitter, at man nu vil gøre alt for at beskytte borgerne.

- Québec fordømmer kategorisk denne barbariske vold. Solidaritet med muslimske borgere i Québec, skriver premierministeren blandt andet ifølge Ritzau.

Også menige canadier har vist deres medfølelse med deres muslimske medborgere. På moskéens facebookside er det strømmet ind med kondolence-hilsener.

- Tak for de hundredevis af medfølende hilsener fra overalt, skriver moskéen ifølge CBC.ca på sin facebookside.