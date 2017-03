Trommesang i Inatsisartut

Hvad gør man, når Guds ord ikke rækker til at sikre sober tone i debatten i Inatsisartut?

Multimusiker Leif Saandvig Immanuelsens bud er trommedans. Hans forslag får nu opbakning af formandskabet i Inatsisartut, der skal udforme retningslinjer for den kommende tradition, der bliver indført ved åbningen af efterårssamlingen.

Leif Saandvig Immanuelsen afleverede sit forslag i november sidste år under samlingen i Inatsisartut, netop som koalitionen og oppositionen stillede deres politiske uenigheder til offentlig skue.

- Jeg havde åbningen af Inatsisartut i tankerne, da jeg stillede forslaget. Som bekendt starter efterårssamlingen med en højtidlig procession og efterfølgende kirkegang, hvor landspolitikerne modtager Guds velsignelse.

- Men der går ikke lang tid efter kirkegangen før politikerne begynder at bekrige hinanden så debatten nogen gange kan minde om personforfølgelse. Det er nærmest en latterlig situation, siger Leif Immanuelsen til AG.

