Trods overskud: Pele Broberg maner til sparsommelighed

Walter Turnowsky Tirsdag, 03. juli 2018 - 07:38

Naalakkersuisut hat netop godkendt regnskabet for 2017.

Regnskabet viser et overskud på drift, anlæg og udlån på 204 millioner kroner (det såkaldte DAU-resultat). I budgettet var der lagt op til et underskud på 99 millioner kroner.

Også hvis man ser på resultatet for drift og anlæg alene (DA-resultat), er et forventet underskud vendt til et overskud. Her er overskuddet på 230 millioner koner mod et forventet underskud på 49 millioner kroner.

Flere indtægter fra fiskeriet

Overskuddet skyldes især, at indtægterne er blevet 186 millioner kroner højere, end man have regnet med. Desuden har en række lovbundne udgifter primært inden for socialområdet blevet lavere end forventet

- Overskuddet i Landskassens regnskab afspejler de økonomiske gode konjunkturer lige nu, skriver naalakkersuisoq for finanser og skatter Pele Broberg (PN) i en pressemeddelelse.

Bør lægge til side

Og netop derfor bør pengene ikke blot klattes væk, lyder meldingen.

- I en højkonjunktur er det imidlertid væsentligt, at vi bevarer disciplinen og ikke lader driftsudgifterne løbe fra os.

- Netop i økonomisk gode tider skal man lægge reserver til side, så man har noget at stå imod med, den dag konjunkturerne vender igen.

De øgede indtægter skyldes nemlig først og fremmest, at fiskepriserne fortsat har været høje.

- Vores økonomi er fortsat sårbar over for f.eks. udslag i de væsentligste fiskebestande, og enhver erfaring tilsiger, at økonomisk gode tider aldrig varer ved.

Sunde investeringer

- Nye udgifter skal derfor primært have som mål at løfte de økonomisk svageste og fremme sunde investeringer, som kan øge vores økonomiske uafhængighed og fremme landskassens økonomiske holdbarhed.

Og faktisk har politikerne i 2017 ikke været helt så sparsommelig, som de måske kunne have været. Således er udgifterne vokset mere end indtægterne sammenlignet med 2016.

Mens driftsindtægterne er steget med 185 millioner kroner, er driftsudgifterne steget med 195 millioner kroner, hvilket betyder at overskuddet på den rene drift er blevet 10 millioner kroner mindre.

Selvstyrets eksterne revisor, Deloitte, har givet regnskabet en revisionspåtegning uden forbehold.

Landskassens regnskab for 2017 skal forelægges og godkendes af Inatsisartut ved efterårssamlingen.