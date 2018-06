Trods lang vinter: Myggene vil plage os

Redaktionen Fredag, 01. juni 2018 - 13:34

Myg. Nogle stikker. Andre gør ikke. Nogle bliver stukket. Nogle er allergiske. Andre kan gå i en hel myggesværm, uden at så meget som én myg flirter. Uanset hvad, så kommer myggene, og de er på vej. Det skriver avisen AG.

Æg udklækkes

Solen er begyndt at dukke frem med varme, der får isen på søerne og vandhullerne til at smelte. Det betyder, at æggene – der rent faktisk bliver lagt sommeren før ved en vandkant – snart bliver oversvømmet og kan dermed udklækkes, fortæller forsker på Grønlands Naturinstitut, Katrine Raundrup.

Når æggene er udklækket, lever de først som larver i vandhullet i tre-fire uger, indtil de bliver voksne og kan flyve ud i den store verden. Det er lige meget om sommeren er tidligere eller senere på den, end normalt. Æggene ligger under sneen og kan sagtens overleve kulde, frost og sne. Derfor findes de også i alle dele af Grønland.

Hårdføre kræ

- Selvom der stadig ligger is og sne nu, så kan det bare rykke perioden, afhængig af, hvornår isen forsvinder fra søerne. De er ret gode til at tilpasse sig forholdene, for der sker jo ikke mere med dem, før de på et eller andet tidspunkt bliver oversvømmet. Selvom vi synes vinteren har været hård og lang, så betyder det slet intet for sådan nogle små kræ som myg, der absolut ikke er skrøbelige, siger Katrine Raundrup.

