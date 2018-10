Trods anbefaling: Ingen regler er lavet for benzinkort-brug

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 17. oktober 2018 - 08:14

I november 2017 afsluttede statsautoriserede revisor Bo Colbe, Deloitte, sin undersøgelse af misbruget af Doris J. Jensens benzinkort, der af en anden person uden for husstanden havde brugt kortet til at betale for benzin til en båd.

Anbefaling

I rapporten til Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, fastslår revisoren, at det bør ”overvejes at fastsætte rammer for brug af optankningskort på samme måde, som der er fastansat bestemmelser om brug af andre betalings- og kreditkort, der stilles til Naalakkersuisoqs rådighed”.

Rapporten, hvori anbefalingen er beskrevet, blev sendt til departementschef Lone N. Møller, dateret den 18. november 2017.

Doris J. Jensen har for nylig oplyst i en redegørelse via et paragraf 37 svar, at indtil flere er blevet orienteret om blandt andet Deloitte-undersøgelsens resultater:

Kielsen informeret

- Jeg orienterede ligeledes Formanden for Naalakkersuisut samt resten af Naalakkersuisut om sagen, fremgår det af hendes redegørelse, hvoraf det fremgår, at revisionsudvalget også er blevet orienteret.

På trods af sagens alvor og de helt særlige omstændigheder, hvor Doris J. Jensen eksempelvis lader sit benzinkort og pinkode ligge umiddelbart sammen i bilen, har ingen i Selvstyret – her knap et år senere - taget initiativ til at få nedfældet nogle rammer og regler for brugen af benzinkort, så risikoen for et fremtidigt misbrug af skatteydernes penge minimeres.

Departementschef i Formandens Departement Søren Hald Møller oplyser til Sermitsiaq.AG, at vedrørende ”fælles og centrale regler for brug af for eksempel optankningskort og betalingskort må jeg henvise til vores regnskabsafdeling i Økonomi- og Personalestyrelsen”.

Ukendt sag for styrelseschef

Styrelseschef i Økonomi- og Personalestyrelsen, Lise Lennert Olsen, oplyser til Sermitsiaq.AG, at hun ikke var bekendt med benzinkort-sagen og de detaljer, som Sermitsiaq.AG kunne henvise til i Deloittes undersøgelsesrapport.

- Det er da oplagt, at vi nu vil overveje, om der skal fastsættes nogle regler med hensyn til brugen af benzinkort, oplyser Lise Lennert Olsen, der ikke har været vidende om Bo Colbes anbefalinger.

- Vi har her i Styrelsen endnu ikke nået at få talt om sagen, men det vil vi gøre, understreger hun over for Sermitsiaq.AG.

