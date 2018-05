Tro ikke på vild påstand: Solens stråler giver hudkræft

Bo Karl Christensen, Videnskab.dk Lørdag, 19. maj 2018 - 09:36

Den alternative behandler Martin Hejlesen Jensen har skrevet et meget populært opslag om hudkræft og solcreme på Facebook, hvor han blandt andet påstår, at:

- Mens dermatologer og solcreme-producenter har gjort det til deres mission at overbevise verden om, at Solens eksponering forårsager kræft, er dette en stor løgn. Sollys er ikke den primære årsag til hudkræft. Faktisk forhindrer sollys faktisk kræft!

Martin Hejlesen Jensen praktiserer noget, som kaldes Metasundhed blandt alternative behandlere.

Han mener, at mange danskere har et lavt niveau af D-vitamin, og det er den primære årsag til, at vi ser en høj forekomst af hudkræft i Danmark, ikke på grund af Solens UV-stråler. Det skriver Videnskab.dk.

Videnskab.dk har derfor sat førende danske forskere i stævne for at høre, om der er sandhed i Martin Hejlesen Jensens påstande.

D-vitamin-mangel giver ikke hudkræft

Der er flere ting i Martin Hejlesen Jensens opslag, der stemmer overens med forskningen. Først og fremmest er et normalt vitamin D-niveau sundt og blandt andet forbundet med lavere risiko for en række sygdomme, såsom diabetes.

Men der er meget lidt god forskning, der peger på, at D-vitamin-mangel kan være årsag til udviklingen af hudkræft, vurderer professor Hans Christian Wulf på baggrund af sit kendskab til den samlede forskning.

Han har været med til at lave Sundhedsstyrelsens retningslinjer for solbeskyttelse.

Sommersolen giver D-vitamin nok

Martin Hejlesen Jensen har dog ret i, at mange danskere er i let vitamin D-mangel om vinteren.

Men faktisk skal vi bare opholde os få minutter i sommersolen midt på dagen for at få dækket vores D-vitamin behov, hvis bare en fjerdedel af kroppen ikke er tildækket af tøj, viser dansk forskning.

Hvis vi eksponerer mere end en fjerdedel af kroppen, giver det ikke ekstra D-vitamin. Dertil kommer den D-vitamin, vi får fra kosten, såsom fra fisk og æg, konstaterer Hans Christian Wulf, der er professor og overlæge på hudafdelingen på Bispebjerg Hospital.

- Det er helt sikkert ikke manglen på D-vitamin, der er den primære årsag til den høje forekomst af hudkræft i Norden. Det er eksponering for Solens UV-stråler, siger Hans Christian Wulf.

Huden bremser dannelsen af D-vitamin

Der dog også en anden grund til, at ivrige solbadere ikke har en fordel, når det kommer til udviklingen af D-vitamin. Vores hud bremser dannelsen af D-vitamin, når kroppen har fået, hvad den skal bruge.

- De mennesker, som opholder sig ubeskyttet i Solen har altså ikke højere D-vitamin-niveau end andre, da huden har en naturlig bremseklods i udviklingen af D-vitamin, siger Hans Christian Wulff og pointerer, at kroppen hurtigt skiller sig af med D-vitamin, når den har for meget af det.

Udsættelse for Solens UV-stråler vurderes til at være årsag til 93 procent af alle tilfælde af hudkræft.