Tre stukket ned under slagsmål

Politiet i Grønland modtog natten til søndag en anmeldelse om slagsmål ud for værtshuset Kristinemut i Nuuk.

Ved politiets ankomst viste det sig, at tre personer var blevet stukket, formentlig med en kniv. De blev alle tre bragt til sygehuset for behandling.

Der er efterfølgende foretaget anholdelse af den formodede gerningsmand.

- Vi kan på nuværende tidspunkt, af hensyn til efterforskningen, ikke oplyse yderligere om sagen, oplyser vagtchef Jan Geisler, politiet i Nuuk.

Det er heller ikke muligt at få at vide, om de tre personers tilstand er kritisk.

Politiet søger imidlertid vidner, som har hørt eller set noget i forbindelse med slagsmålet. Henvendelse skal ske til telefon 701448.

Jan Geisler oplyser over for Sermitsiaq.AG, at de mange julefrokoster fredag og lørdag i øvrigt ikke gav anledning til ekstraordinær stor aktivitet fra politiets side.

- I forhold til andre weekender havde vi kun marginalt mere at se til, oplyser vagtchefen.