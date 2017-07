De tre savnede i Diskobugten er formodet omkommet

Bådulykken i Diskobugten ser på nuværende tidspunkt ud til at ende i en familietragedie.

De tre personer, der tidligere var meldt savnet, bliver nu formodet omkommet, mens en person allerede er fundet og erklæret død.

En kvinde er i live efter ulykken og meldes uden for livsfare.

Nødmelding

Kl. 15.36 i går, torsdag, modtog politiets vagtcentral en underretning fra Aasiaat Radio om, at en båd var i problemer og tæt på at synke tæt på Kitsissunnguit, Grønne Ejland, som ligger mellem Aasiaat og Ilulissat. De havde derfor brug for akut hjælp.

Politiet iværksatte derefter en SAR-aktion med deltagelse af blandt andet politikutter, Arktisk Kommando og Air Greenalnd. Flere civile deltog derudover i redningsaktionen.

På selve ulykkesstedet blev det hurtigt konstateret, at båden var sunket. En helikopter fik bjærget en kvinde i live og fløj straks kvinden på hospitalet. Den overlevende er under behandling lige nu, men Sermitsiaq.AG har fået konstateret, at hun er uden for livsfare. Hun har ligget i vandet mellem tre kvarter og en time.

En død, tre formodet omkommet

En anden person blev fundet livløs i vandet omkring ulykkesstedet. Denne person blev bjærget og er senere erklæret død. Person er identificeret som Oluf Ostermann, 69 år.

Der er fortsat tre savnede som alle formodes omkommet. De savnede er Kristine Karen Sofie Emma Johanne Ostermann, 67 år, Mikkel Jakob Rasmus Ostermann, og Klaus Bertil Johan Ostermann, 35 år.

De pårørende er underrettet.

Ulykken skete, ifølge de umiddelbare oplysninger, da motoren brækkede af og rev hul i skroget. Det gjorde, at båden tog vand ind hurtigt, hvorefter den sank i løbet af kort tid.

Eftersøgningen efter de tre personer er fortsat igang.