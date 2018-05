Tre nye navne på landsholdets bruttotrup

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 11. maj 2018 - 16:04

Landstræner for det grønlandske kvindelandshold i håndbold Johannes Groth har skåret landsholdstruppen fra 30 til 25 spillere.

Det oplyser han i en pressemeddelelse.

NÛK's målmand Rina Møller Lorentzen, der storspillede ved GM, Ane-Pipaluk Rasmussen samt Nini Mølgaard, fra henholdsvis SAK og TPI Odense er nye spillere på truppen.

Blandt de etableret navne der ikke længere findes på listen er blandt andet forsvarspilleren Arnannguaq Steenholdt, fra GSS, der formentlig ude med et længerevarende skade. Derudover er hverken den venstre håndet Anja Heilmann eller playmaker Clara Nielsen længere på listen.

- Efter opdelingen af Pan AM i nord og syd, stiller det os i en helt anden situation end tidligere. Vi arbejder stadig på en langsigtet plan idet vi har mange unge spillere og skal bruge tid på at forme

dem, men med denne struktur vil jeg vurdere at chancerne for VM kvalifikation er rykket et par procenter tættere. På baggrund af den nye struktur ser jeg god grund til at allerede nu at skærpe

konkurrencen, siger Johannes Groth i en pressemeddelelse.

Han understreger at det ikke er udelukket at de fravalgte (otte spillere, red.) kan vende retur på bruttolisten, og de løbende vurderinger må vise om bruttolisten skal reguleres fremimod Pan Am nord der foregår næste år.

Sådan ser holdet således nu: