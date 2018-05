Tre nye lufthavne 29. september 2022 – hvis alt går efter planen

Jensine Berthelsen Søndag, 27. maj 2018 - 11:03

Administrerende direktør for Kalaallit Airports A/S, Steffen Ulrich-Lynge understreger at selskabet arbejder loyalt med det forrige Inatsisartuts beslutning om at der skal etableres internationale lufthavne på 2200 meter i hhv. Nuuk og Ilulissat samt en nordatlantisk bane på 1500 meter bane mellem Qaqortoq og Narsaq.

Men ikke desto mindre, valgte selskabet at fremlægge alternative banelængder overfor Inatsisartut, hvilket skabte en del forvirring hos medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut i fredagens seminar om lufthavnspakken. Adspurgt om der ikke skabes forvirring, når selskabet vælger at præsentere alternative banelængder, svarer Ulrich-Lynge:

- Jo, der er risiko for forvirring, men vi vil blot fremhæve at hvis Inatsisartut vælger at gå bort fra 2015beslutningen, så er vi nødt til at starte igen fra bunden. Vi har, siden vores arbejde med lufthavnene begyndte, taget udgangspunkt i 2x2200 meter og 1x1500 meter, og vi er nu så langt fremme at vi faktisk kan starte i morgen. Men igen, hvis Inatsisartut skifter retning og banelængder, så skal alle undersøgelser og planer nulstilles og startes forfra og det vil blive dyrt, ikke kun økonomisk men også tidsmæssigt, forklarer Steffen Ulrich-Lynge.

Hvor meget samfundet vil miste i kroner og ører, hvis Kalaallit Airports A/S bliver beordret til at starte forfra, kan Steffen Ulrich-Lynge ikke afsløre, men han lægger ikke skjul på at det er selskabets håb, at Inatsisartut vil beslutte at planerne kan fortsættes fra på mandag. Men hvad er det så Kalaallit Airports kan fra på mandag, hvis altså Inatsisartut tilslutter sig Naalakkersuisuts forslag til lov om rammebetingelser m.m..?

- Vi er helt klar med at udbudsrunden vedrørende Ilulissat og Nuuk. Det glæder mig at få vished om at Naalakkersuisut har godkendt to vigtige oplæg som vi har ventet på for at kunne igangsætte udbudsrunden, nemlig vores mulighed for at indhente tilbud på anlæg og byggeri ved internationalt udbud og ved international indhentning af underhåndsbud i overensstemmelse med international praksis, og det andet med hensyn til løn og ansættelsesvilkår, der skal sikre at arbejdet udføres på vilkår som minimum svarende til vilkårene i aftaler mellem GE og SIK, og lige nu venter vi blot på Naalakkersuisuts officielle meddelelse for at kunne trykke på startknappen, forklarer Steffen Ulrich-Lynge.

Hvad er så den værst tænkelige scenarie Kalaallit Airports kan frygte, såfremt Inatsisartut skulle beslutte noget andet end hvad Naalakkersuisut lægger op til på mandag?

- Jeg mener at der i dag har været en meget grundig udredningsdebat på tværs af partierne og hos Inatsisartut og Naalakkersuisut. Der har været en meget konstruktiv dialog, og nu bliver det spændende at se hvad Inatsisartut og Naalakkersuisut vil bruge deres opdaterede viden til, men jeg mener at det har været en god og givtig seminar. Jeg er tryg og ser frem til mandagens behandling af punktet, som jeg mener bliver positivt, slutter Steffen UlrichLynge.

Af hensyn til at få skabt de bedst mulige lånebetingelser forud for anlægsarbejdet kan igangsættes, har Kalaallit Airports A/S anmodet om at få adskilt forlængelserne af banerne i Ilulissat og Nuuk i en pakke og den nye lufthavn mellem Qaqortoq og Narsaq i en anden pakke.