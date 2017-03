Tre nye Grønlands-krimier på vej

Det arktiske Grønland er blevet hot blandt krimiforfattere. Det fortæller Jyllands-Posten i en stor artikel.

Alene dette forår er tre nye krimier, der spiller i Grønland, på vej.

Den ene af dem er Nina von Staffeldt, der følger op på sin debut 'Frosne Beviser' med en roman, der foregår i Uummannaq, og hvor diskussionen om råstofudvindingen danner rammen om romanen.

- I gamle dage havde man Det Vilde Vesten, men Grønland er Det Vilde Norden, siger hun til Jyllands-Posten. Dermed henviser hun til, at man ikke nødvendigvis kan tilkalde hjælp, hvis der sker noget; et oplagt udgangspunkt for et krimi-plot.

Nordmanden Tor Even Svanes' thriller "Skamskudt" er nu på vej til at bliver oversat. For ham er den rå natur vigtigt for hans roman.

- Landskabet er perfekt tilpasset et koncist, fortættet sprog, siger han til Jyllandsposten.

Mads Peder Nordbo er på vej med sin fjerde bog, krimien "Piger uden hud", som udkommer til april.

Bogen spiller i Nuuk og flere fremtrædende politikere bliver nævnt med navns nævnelse.