Tre-måls nederlag til håndboldkvinderne

Landsholdskvinderne i håndbold taber deres første kamp ved Norca-turneringen, der spilles i Puerto Rico.

Kampen sluttede 22-25 til fordel for landsholdets første modstandere, Den Dominikanske Republik.

De grønlandske spillere fik ellers en god start, oplyser Grønlands Håndbold Forbund.

- Vores damer fik en god start på kampen, hvor de førte med 6-2. Desværre kom modstanderne ind i kampen mod slutningen af halvlegen, primært da damerne ikke kunne putte bolden i nettet med flere rigtig gode chancer, skriver GHF.

Læs: Her er håndboldkvindernes målsætning i Puerto Rico

Skuffet landstræner

Den manglende kynisme blev afgørende for nederlaget, siger landstræner Johannes Groth.

- Det var et skuffende nederlag. Fordi på mange måder fungerede spillet for os. Vi havde trænet 5-1 forsvar taktisk som vi i store perioder også lykkedes med. Vi holder aftalerne, og kommer igennem til til mange absolut frie chancer, som vi ikke omsætter til til mål, og det koster os sejren, siger han.

Men han er ikke i tvivl om, at holdet stadig har gode chancer for at blive et af de bedste tre hold i turneringen.

Møder USA

- Det ser jo rigtig fornuftigt ud. I dag skabte vi større og flere chancer end træningskampen mod Puerto Rico, problemet er at vi ikke er kyniske nok. Ingen tvivl om at konceptet vi har gang i er det rigtige, vi mangle målene – jeg er sikker på de at de kommer i de kommende kampe. Det ser ud til alt kan ske i denne turnering, lyder det fra Johannes Groth.

I den anden kamp ved mesterskaberne tabte hjemmeholdet overraskende til USA med 26-28.

De grønlandske håndboldkvinder møder USA klokken 19.30 grønlandsk tid.

Her er det grønlandske målscorere:

Andrea Andreasen Karlsen 5

Lykke Frank Hansen 4

Najaaja Lyberth 4

Kathrine Mikkelsen 3

Mia Egede Rasmussen 2

Anja Heilmann 1

Ulla Kleist 1

Sara Biilmann Egede 1

Panu P. Grønvold 1

Læs: Kvindernes landshold i håndbold er udtaget