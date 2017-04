Tre ud af fem borgmestre bliver kvinder

I forvejen stod det klart, at der vil blive valgt en kvindelig borgmester i den sydligste kommune, Kommune Kujalleq samt i hovedstadskommunen Sermersooq.

Ingen tilfældighed

Og der er ikke et spørgsmål om tilfældigheder, at kvinderne nu rykker ind på borgmesterkontorerne. Tirsdagens kommunalvalg blev til et markant vælgerskred hen imod de kvindelige kandidater.

Således fik Ane Hansen næsten dobbelt så mange personlige stemmer som sin konkurrent Jess Svane fra Siumut. Dermed lykkedes det hende også at gøre Inuit Atqatigiit til største parti i kommunen.

I Kommune Kujalleq fik Kiista P. Isaksen dobbelt så mange personlige stemmer, som den siddende borgmester Jørgen Wæver Johansen. Interessant nok er begge fra samme parti, nemlig Siumut; men vælgerne ønskede tydeligvis at se den kvindelige kandidat i spidsen for kommunen, hvilket de nu får.

I hovedstadskommunen Sermersooq kunne den siddende borgmester Asii Chemnitz Narup fra Inuit Ataqatigiit udbygge både sit flertal og sit personlige stemmetal.

Generelt scorede de kvindelige kandidater mange stemmer ved valget.

Kvinder er modige

Formanden for Demokraterne, Randi Vestergaard Evaldsen glæder sig over mere kvindemagt. Hun blev selv en af valgets store stemmeslugere.

- Kvinderne er blevet mere modige. Flere tager en uddannelse. Flere besidder den dristighed, der skal til for at udfordre mændene og banke dem på plads i debatter, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Så vidt vides har ingen andre lande et flertal af kvindelige borgmestre.