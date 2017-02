Tragisk snescooter-ulykke berører gymnasium

Da ulykken skete lørdag eftermiddag, blev der straks etableret et kriseberedskab, som kunne tage hånd om de danske elever og de grønlandske elever samt frivillige fra lokalområdet, der var involveret i ulykken.

Psykisk førstehjælp

Psykologer og andre med erfaring i, hvordan man giver psykisk førstehjælp, gav hjælpen i familiecenteret i Sisimiut.

Gymnasierektor Poul V.B. Jensen fra KTI/GUX Sisimiut oplyser til Sermitsiaq.AG, at han aldrig før har været involveret i så tragiske omstændigheder, og at det naturligvis påvirkede de danske, men også de grønlandske elever, som udvekslingsklassen var sammen med.

”I efteråret var gymnasieklassen på ophold på Allikelund Gymnasium i Kalundborg, og nu var det vores tur til at give eleverne en god og lærerig oplevelse, fortæller Poul V.B. Jensen.

Ros til Air Greenland

Det var meningen, at eleverne fra Kalundborg først på torsdag skulle rejse hjem, men det lykkedes dem at få en flyver hjem mandag morgen.

- Jeg må rose Air Greenland, der satte en ekstra flyver ind, så klassen samlet kunne komme til Kangerlussuaq og videre til København allerede i dag mandag, siger gymnasierektoren.

Han oplyser, at klassen i løbet af søndagen besluttede, at de ikke magtede at være i Grønland længere på grund af ulykken, der satte dybe psykiske spor i hver enkelt.

Samlet afsked

Den grønlandske gymnasieklasse var samlet her til morgen, hvor man tog fælles afsked med de danske elever, der fløj kl. 9.55.

- Klokken 12 holdt vi et minuts stilhed her på gymnasiet. For at markere ulykken, men også for at sætte en form for punktum, så vi på en eller anden måde kan komme videre, fortæller Poul V.B. Jensen.

Udvekslingsprojektet hører under Nordplus, og ifølge Poul V.B. Jensen er det yderst værdifuldt for eleverne at komme på udvekslingsophold.