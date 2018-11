Trafikminister åben for grønlandsk kørekort-app

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Mandag, 12. november 2018 - 07:22

Et digitalt kørekort vil ikke umiddelbart komme til at gælde for Grønland. Det kræver nemlig, at Naalakkersuisut ønsker, at ordningen bliver indført.

Det fremgår af et svar fra trafikminister Ole Birk Olesen (LA) til Aaja Chemnitz Larsen (IA) om regerings udspil "Digitalt kørekort på vej".



Regeringen vil gøre kørekortet digital, så at man kan fremvise det via en app på sin smartphone.



Ole Birk Olesen siger, at det samme ikke kommer til at være gældende i Grønland inden udgangen af 2020.



- Personer, der er bosat i Grønland, skal efter grønlandske regler være i besiddelse af et grønlandsk kørekort for at føre motorkøretøjer i Grønland. Det app-baserede kørekort er således ikke tænkt som en digital løsning for kørekort udstedt i Grønland, siger Ole Birk Olesen.

Åben for muligheden

Trafikministeren er dog ikke afvisende overfor en digitalisering på et senere tidspunkt.



Ole Birk Olesen oplyser, at hans ministerium er jævnligt i dialog med grønlandske myndigheder omkring de spørgsmål, som vedrører kørekort.



- I den forbindelse er Transport-, Bygnings- og Boligministeriet åben over for at se på, hvad der skal til for at muliggøre adgangen for en digital løsning for kørekort udstedt i Grønland, erklærer Ole Birk Olesen.

- Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er dog løbende i dialog med de grønlandske myndigheder, herunder Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger og det grønlandske politi, om spørgsmål, der relaterer sig til kørekort.



Kørekort som 17-årig

Aaja Cheminitz Larsen vil også vide, om regeringen er indstillet på et pilotprojekt i Grønland, der tillader unge på 17 år at tage et kørekort.



Grønland har ikke hjemtaget ansvarsområdet for færdsel, og derfor er reglerne på området stadig et dansk anliggende.



- I den forbindelse er Transport-, Bygnings- og Boligministeriet villig til at kigge på, hvorvidt de lovgivningsmæssige rammer skal justeres, såfremt Naalakkersuisut ønsker at gøre det muligt at indføre et pilotprojekt i Grønland, der tillader unge på 17 år at tage et kørekort, slutter Ole Birk Olesen.