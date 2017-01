Trafik-kaos

»Med fokus på økonomien og vores passagerer udvikles et smidigt trafiksystem«, skriver Disko Line på sin hjemmeside.

Men deres passagerer deler ikke opfattelse med trafikselskabet, der ved årsskiftet overtog servicekontrakten med passagertrafik i Diskobugten og Sydgrønland. Det er især mangel på information om ændringer i rejseplanen, som rejsende til og fra Qeqertarsuaq kritiserer efter en række forsinkelser og aflysninger.

Alice Møller fra Nuuk, der oprindeligt kommer fra Qeqertarsuaq, har holdt jul hos sine forældre sammen med sin datter. De skulle være rejst den 5. januar og havde mandag formiddag endnu ikke fået besked om hvornår de kan komme afsted.

- Det er en meget frustrerende situation. Der kommer ingen opdateringer om flyforbindelserne til og fra Qeqertarsuaq i selskabets trafikinformation og vi får heller ingen besked gennem sms, selvom selskabet har vores telefonnumre. Mine forældre har ikke internet, så jeg bruger min mobildata til at søge informationer og får ikke meget ud af mine søgninger, siger Alice Møller.

Hun havde ellers et vigtigt ærinde i Nuuk mandag og hendes datter skulle være startet i skolen i sidste uge.

Frustreret

Timooq Mølgaard, der er fastboende i Qeqertarsuaq står også i en frustrerende situation. Hans bror skulle have været taget til kemobehandling kort tid før nytår. Men dødsfald i familien har udsat hans rejse til Nuuk.

- Han skulle være rejst den 5. Januar, og vi har ikke hørt noget om hans nye rejseplan nu her efter flere dage, siger Timooq Mølgaard.

Timooq Mølgaard har kendskab til at folk sejler med fiskerbåde til Ilulissat eller Aasiaat, fordi de ikke længere kan vente på næste flyforbindelse, som de ikke aner hvornår kommer.

Direktør i Disko Line Frederik Sandgreen har også haft samtale med Alice Møller, men har svært ved at forstå hendes klage.

- Det er meget vigtigt at passagerer giver korrekt mobilnummer, så vi kan videregive informationer.

- Jeg vil også opfordre vores passa- gerer til at kigge på vores hjemme- side under befordringsbestemmel- ser, hvor arbejdsgangen ved forsinkelser er beskrevet, siger Frederik Sandgreen, der for tiden bliver kimet ned at forvirrede passagerer, der er ramt af forsinkelser.

