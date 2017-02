Træningssamling i Nuuk

Efter en træningssamling i Island for fire uger siden, hvor det var de landsholds aktuelle spillere, der til dagligt spiller i Danmark suppleret med spillere fra Grønland, der var samlet, er det nu blevet spillerne i bruttotruppen, der spiller i Grønland, som fredag, lørdag og søndag skal træne i Nuuk.

Angutimmarik Kreutzmann og Milan Olsen er de eneste spiller fra Danmark, som deltager i samlingen. Aqqalu Ingemann fra Randers HH skulle have været med, men har meldt afbud.

Læs: Nyt nederlag til Grønland på Island

Truppen

Der vil være 21 spillere og tre ledere samlet i de tre dage i Nuuk. Det er dog tvivlsomt, om en skadesplaget Miki Heilmann vil være i stand til at træne med.

Isak Olsen GSS

Taatsiaq Villadsen GSS

Inuk Højgaard GSS

Miki Duko Sørensen GSS

Siverth Frederiksen GSS

Lars Ole Lyberth GSS

Aqqaluk Lings GSS

Miki Heilmann GSS

Nuka Heilmann GSS

Danny Brandt GSS

Eqalunnguaq Kristiansen GSS

Gustav O. Egede NÛK

Nuunu Lars Olsen N48

Inuk Olsen GSS

Mikkel Ostermann GSS

Inuujuk Ostermann Søholm Norsaq HC

Karl Brandt Norsaq HC

Ulloriannguaq Nielsen GSS

Lars Møller N48

Milan Olsen GOG

Angutimmarik Kreutzmann Randers HH

Niels Møller landstræner

Rasmus Larsen teamchef

Berit Duus fysioterapeut

Landstræner Niels Møller håber på en ganske normal træningssamling, hvor alle spillere når frem og ikke, som det var tilfældet i Island, hvor spillerne fra Grønland grundet dårligt flyvevejr først ankom til Reykjavik umiddelbart inden kamp nummer to mod Islands B-landshold.

Læs: Amputeret landshold taber kamp i Island

Udstillingsvindue

Landstræner Niels Møller lægger i en samtale med Sermitsiaq.AG ikke skjul på, at de enkelte spillere under samlingen får en rigtig god mulighed for at få vist sig frem.

- Vi skal selvfølgelig have vurderet spillerne og se, hvor den enkelte står. Der er snart grønlandsmesterskaber og derefter bliver den endelige landsholdstrup udtaget.

Herrelandsholdet skal i juni i Nuuk spille mod det danske U-21 landshold, som skal bruge kampene mod Grønland som forberedelse til de meget spændende verdensmesterskaber i Algeriet i juli måned, hvor både Island og Færøerne begge som puljevindere har kvalificeret sig. Færøerne efter flotte sejre over Schweiz, Finland og Israel.

Skadesforebyggende kursus

Under træningssamlingen i Nuuk introducerer fysioterapeut Berit Duus et skadesforebyggende skuldertræningsprogram. Spillerne skal lære at træne bedre, så nogle af skulderskaderne undgås.

Skader der typisk opstår i forbindelse med overbelastning. Til kurset er der inviteret trænere og ledere, idet det er meningen, at træningsprogrammet skal bredes ud i hele Grønlands Håndbold Forbunds system.

Læs: Store udfordringer for herrehåndboldlandsholdet på Island