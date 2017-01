Traditionel levevis populær

Kajakbygning, koldklima dyrkning og indisk madlavning er blandt de kurser, som er blevet populære at melde sig til i Alaska.

Interessen for at tilegne sig traditionelle, praktiske færdigheder er blevet så stor, at der i øjeblikket åbner flere skoler, som tilbyder voksne undervisning i de eftertragtede håndværksfag. Det skriver Alaska Dispatch News.

Moderne liv overtager

Drivkrafterne bag en af de nye skoler, Folkskills, siger, at der altid har været perioder, hvor de gamle traditioner har fået fornyet interesse.

- Men generelt moderniserer vi mere og mere og fjerner os dermed mere fra de færdigheder, som var grundlaget for vores bedsteforældre og oldeforældres liv. Mange har et ønske om at holde dem ved lige fremfor at miste dem, siger John Moriarty fra Folkskills til avisen som forklaring på interessen.

Vil også studere kulturarv

En af de andre skoler, der tilbyder undervisning i traditionelle metoder og færdigheder tilbyder kurser i fx kulturarv og overlevelseskurser i Alaskas ødemark.

Skolerne oplyser, at interessen for gamle håndværk hænger tæt sammen med et ønske om større selvforsyning og et lyst til at kunne klare sig selv.