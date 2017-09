Toyota og Mazda går sammen om ny teknologi til elbiler

Den japanske bilfabrik Toyota vil sammen med Mazda igangsætte et projekt for at komme på højde med andre konkurrenter om at udvikle teknologier til eldrevne biler.

Kinas bilfabrikker er allerede ambitiøst gået i gang med at udvikle eldrevne biler, der på et tidspunkt skal erstatte benzin- og dieseldrevne biler.

Det skal ifølge planen ske i løbet af de næste 20 til 30 år.

Det lægger pres på de traditionelle bilfabrikanter, som endnu ikke for alvor er kommet i gang med at udvikle teknologier til elbiler.

Der er flere gode grunde til at komme i gang. Priserne på batterier i eldrevne biler falder, og der kan pakkes flere kræfter ind i dem.

Efter i en lang række år at have forsøgt at udvikle biler, der kører på brint, besluttede Toyota sidste år at oprette en ny division inden for koncernen. Den skal udvikle elbiler.

Det er planen, at de første elbiler fra Toyota de kommende år skal introduceres på det kinesiske marked.