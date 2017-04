Totempæl skal minde om overgreb på kostskoler

Der er hamret flere tusinde kobbersøm ind i den totempæl, der i går blev rejst på University of British Colombia i Vancoucer.

Hvert søm repræsenterer et af de børn af Canadas oprindelige folk, der døde, mens de gik på de statslige kostskoler. De er slået af i overlevende fra kostskolerne, familier til ofre, skolebørn og andre.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra universitetet.

6.000 børn døde

Totempælen er døbt en forsoningspæl, der skal medvirke til at hele dette sorte kapitel i Canadas historie og behandlingen af inuit og indianere.

I over hundrede år blev 150.000 børn af oprindelige folk tvunget i statslige kostskoler, hvor mange af dem blev mishandlet eller blev udsat for seksuelle overgreb. Den canadiske sandheds- og forsoningskommission har afdækket at mere end 6.000 af dem døde som følge af deres ophold på skolerne.

- Mit håb er at pælen vil inspirere folk til at lære mere om historien af disse kostskoler og fortså deres ansvar for forsoning, siger træskærer og indianerleder James Hart, der har skabt forsoningspælen.

Skulle gøre oprindelige folk til 'canadier'

Sandheds- og forsoningskommissionen begyndte sit arbejde, efter et forlig på baggrund af en omfattende erstatningssag anlagt mod den canadiske regering af familier og ofre fra skolerne.

Kommissionen kastede for første gang lys over, hvordan skolerne forsøgte at udrydde de oprindelige kulturer i Canada.

- Skolerne var forfærdelige steder. Arbejdet med pælen har været vanskelligt, men samtidig har jeg elsket det. Vi må være opmærksom på fortiden for at skabe en lys fremtid, siger James Hart.

Skolesystemet begyndte i 1800-tallet og begyndte først at blive trappet ned i 1970erne. Den sidste skole lukkede i 1996.

Sandheds- og forsoningskommissionen afleverede sin afsluttende rapport i 2015.