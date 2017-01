Torskekvoter får endnu et løft

Naalakkersuisut har fastsat en torskekvote på 36.500 tons indenskærs ved Vestgrønland og 16.000 tons udenskærs ved Østgrønland og Sydvestgrønland, og endnu en torskekvote er måske på vej.

Både i 2015 og 2016 godkendte Naalakkersuisut en ekstrakvote på henholdsvis 7.000 og 5.000 tons torsk til et forsøgsfiskeri udenskærs ved Vestgrønland, og departementschef Jørgen Isak Olsen siger til Sermitsiaq, at Departementet for fiskeri og fangst for tiden arbejder på en indstilling til Naalakkersuisut om at fortsætte dette forsøgsfiskeri i 2017.

Hvis Naalakkersuisut godkender indstillingen, vil den samlede torskekvote nå 57.500 tons. Dette tal står i skærende modsætning til biologernes rådgivning på i alt 20.309 tons torsk.

