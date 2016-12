Torskekvote udsat

Der har i år været en del blæst om kvoten på det indenskærs fiskeri torsk, hvor der to gange er blevet tildelt ekstrakvoter.

Nu viser det sig, at Naalakkersuisut ikke er blevet klar med næste års kvote til tiden.

Det fremgår af en pressemeddelelse vedrørende de forskellige fiskearters kvoter udsendt af departementet for fiskeri og fangst.

- Naalakkersuisut vil i begyndelsen af januar 2017 tage beslutning om den kystnære torskekvote, står der i pressemeddelelsen.

LÆS: Enoksen: Tredobling intet problem

Vil ikke følge anbefalingen

I AGs seneste udgave meldte naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Hans Enoksen (PN) ud, at han igen regner med en kvote, som lægger sig et pænt stykke over den biologiske anbefaling.

Samtidig blev det tilkendegivet, at kvoten vil blive meldt ud mellem jul og nytår. Men det nåede man altså ikke.

LÆS: Torskekvote på tre gange anbefalingen

Kvoten startede på to gange anbefalingen

Når det gælder torskekvoten har den biologiske anbefaling fra Pinngortitaleriffik og de politiske beslutning i særklasse ligget langt fra hinanden.

Året blev allerede indledt med, at den daværende naalakkersuisoq på området, Karl Kristian Kruse (S) satte en kvote på 25.000 tons mod en biologisk anbefaling på 12.379 tons - altså dobbelt så meget som biologerne vurderede som bæredygtigt.

LÆS: Torskekvote forhøjes med 8.000 tons

Torskestop i oktober

Men på trods af den høje kvote var den allerede brugt op i starten af oktober og fiskeriet måtte stoppe.

Samtidig meldte fiskerne ud, at de oplevede, at der var masser af torsk i vandet.

Dette fik Karl Kristian Kruses efterfølger, Nikolaj Jeremiassen (S) til at smide 8.000 tons torsk oven i hatten som ekstrakvote. Dermed landende kvoten på 2,7 gange anbefalingen.

LÆS: Forhøjet torskekvote er del af større studehandel

Frygter nedgang i 2017

Pinngortitaleriffik meldte ud, at de godt var klar over, at der er mange torsk i vandet, men at der er tale om usædvanligt store årgange, og at de kunne se, at der ikke var særlig meget yngel.

På den baggrund forudså de, at fiskeriet efter torsk allerede til næste år kunne få et knæk.

LÆS: D: Lomvier og hellefisk var det vigtigste for os

Studehandlen

Ekstrakvoten var alt andet end en livret for den daværende koalitionspartner, Demokraterne.

Men de gik med til en større studehandel, hvor de fik en styrket beskyttelse af lomvier og hellefisk mod at de accepterede kvoteforhøjelsen. Samtidig fik de et løfte om, at der ikke skulle ske en yderligere forhøjelse af torskekvoten.

Sidstnævnte løfte holdt ikke ret længe efter at partiet var smidt ud af koalitionen.

LÆS: Pinngortitaleriffik frygter dårligt fiskeri allerede næste år

Ny forhøjelse

I starten af december forhøjede naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, navnet var nu Hans Enoksen (PN) endnu engang kvoten, så den nu landede på næsten tre gange den biologiske anbefaling.

Og lige før jul sagde han så til AG, at han regner med en kvote et godt stykke over den biologiske anbefaling.

LÆS: D anklager Naalakkersuisut for aftalebrud

Naalakkersuisut har fastholdt en stærkere beskyttelse af lomvierne, hvor restriktioner i fangsttiderne blev meldt ud i går.

For hellefiskens vedkommende fastholdes indenskærskvoterne fra i år, hvilket er omtrent en tredjedel mere end den biologiske rådgivning.