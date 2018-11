Torben A.: Grønland må åbne op for udenlandsk arbejdskraft

redaktionen Torsdag, 15. november 2018 - 18:00

Selv om Grønlands Økonomiske Råd for nylig pegede på, at behovet for udenlandsk arbejdskraft er stort og voksende, advarer rådets formand nu Naalakkersuisut mod at bremse for flere udlændinge.

Det skriver Sermitsiaq.

Grønlands regering skal handle nu. Reglerne for udenlandsk arbejdskraft bør være mere fleksible end hidtil, mener økonomiprofessor Torben M. Andersen. Naalakkersuisut har med formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen i spidsen længe arbejdet på at gøre det sværere at hente arbejdskraft udefra. Og det bekymrer professoren.

Bremser udviklingen

”Når virksomheder søger arbejdskraft, må målet være at søge hjemmehørende frem for udefrakommende arbejdskraft. For det kan ikke være rigtigt uafbrudt af tilkalde arbejdskraft udefra, når der er ledige i Grønland.” Det var essensen af politikken om udenlandsk arbejdskraft, der står skrevet i aftalen mellem koalitionspartierne fra den 15. maj i år.

– Den politik har store konsekvenser for byggeaktiviteterne og for at kunne sætte nye store erhvervs- og byggeprojekter i gang i Grønland. Det er efter min menig en forkert vej at gå. Selvfølgelig er det vigtigt, at så mange i den grønlandske befolkning er i beskæftigelse og med gode kvalifikationer, så de kan få en god løn. Man det problem løser man ikke ved at sætte en prop i, så der ikke kan komme folk udefra til Grønland. Det skal løses via uddannelsessystemet og andre tiltag, siger Torben M. Andersen til Sermitsiaq.

