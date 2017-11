Topmoderne forskningscenter indviet

Grønland er blevet en topmoderne forskningsfacilitet rigere.

Naalakkersuisoq for sociale anliggender, familie, ligestilling og justitsvæsen Sara Olsvig, (IA) indviede den nye bygning, Center for Naturvidenskabelige Uddannelser og Grønlands Center for Sundhedsforskning, onsdag.

Bygningen er 1.500 kvadratmeter, og rummer af undervisningslokaler, laboratorier, klinikrum, seks mindre gæstelejligheder og kontorplads til 24 personer, oplyser Naturinstituttet Pinngortitaleriffik i en pressemeddelelse.

- De to store laboratorier er veludstyrede til alle former for naturvidenskabelig undervisning, og moderne videokonferenceudstyr i undervisningslokalerne gør det muligt at modtage undervisning fra hele verden eller sende undervisning til andre steder i Grønland, fremhæves i pressemeddelelsen.

De lyse og venlige lokaler med god akustik og smukt inventar giver samtidig de bedste betingelser for et godt studie- og arbejdsmiljø.

Bygningen er udført af grønlandske virksomheder med TNT Nuuk som arkitekt/rådgiver og Permagreen som entreprenør, mens Naturinstituttet har stået som bygherre. De samlede omkostninger inklusiv inventar og specialudstyr til laboratorierne udgør cirka 55 millioner kroner.

Se billeder fra indvielsen under denne tekst