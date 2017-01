Tonny Fisker fik årets idrætspris

Guldvinder fra Arctic Winter Games, Tonny Fisker, blev i går hyldet med Årets Idrætspris, da Kommuneqarfik Sermersooq kårede årets idrætsnavne 2016 i Kulturhuset Katuaq.

- Vi fejrer de mange mennesker, der i deres hverdag finder plads til at dyrke sport til inspiration og glæde for alle os andre. Vi fejrer en masse mennesker, der år efter år yder en ekstra indsats og gennem deres arbejde står frem som rollemodeller for mange andre. Ligesom med de frivillige kræfter, så er rollemodeller noget, vi har brug for, og derfor vil jeg gerne takke alle jer seje sportsfolk for jeres indsats og kamp for både jer selv og enhver anden borger, sagde borgmester, Asii Chemnitz Narup i sin tale til den fyldte sal fremgår det af kommunens hjemmeside.

Derefter tog værterne over på scenen i et farverigt show, hvor priser og diplomer blev delt ud under stor jubel fra salen.

Udover diplomer til guldvinderne fra 2016 uddelte kommunen særlige hæderspriser til følgende navne indenfor idrættens verden:

Årets idrætspris 2016 gik til Tonny Fisker Inuit Games

Prisen som Årets leder 2016 gik til Pavia Tobiassen Qajaq Nuuk

Årets træner i 2016 blev Stine Leth Lohse Nuuk Gymnastik

Prisen for Årets hold i 2016 gik til IT-79 Futsal mestre

Årets talent 2016 blev Meino Pedersen Freestyle ski

Opmuntringsprisen gik til Anthon M. Petersen Tour de Nuuk

