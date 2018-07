Tolke-udgifter næsten fordoblet på få år

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 09. juli 2018 - 11:46

Naalakersuisoq for Finans Pele Broberg oplyser i et paragraf 37-svar til Jens Napãtôk, at de reelle udgifter formentlig er større end de 24,5 millioner kroner i 2016, fordi andre medarbejdere end tolke også kan foretage lejlighedsvise tolkeopgaver.

Præcise tal mangler

- Disse sidstnævnte registreres ikke i økonomisystemet. Ligeledes foretages der ikke en systematisk samlet aktivitetsregistrering af denne form for opgaveløsning. Det er derfor ikke muligt, at sætte et præcist beløb på de samlede reelle udgifter, oplyser Pele Broberg i sit svar.

I ovenstående tabel kan man se finansdepartementets opgørelse over udgifter til henholdsvis tolke ansat af Selvstyret og til eksterne tolkning for Selvstyret og udgifter til tolkning i de nettostyrede selskaber.

Viden tilbage til 2011

Jens Napãtôk havde bedt om en oversigt over de samlede udgifter til tolkning i Selvstyret og de nettoejede virksomheder i perioden fra 2009 og frem til 2016.

Det er imidlertid umuligt via Selvstyrets regnskabssystem at komme med tal, der ligger før 2011.

Pele Broberg kan heller ikke hjælpe sin Parti Naleraq-kollega med oplysninger om, hvor mange penge kommunerne har brugt til tolke- og oversættelsesopgaver. Han bliver derfor henvist til at rette henvendelse direkte til kommunerne, fordi Selvstyret ikke ligger inde med den viden.