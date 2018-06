Toku Oshima udnævnt til Børneambassadør i Qaanaaq

Redaktionen Tirsdag, 19. juni 2018 - 10:49

I forbindelse med sin rejse i Qaanaaq udnævnte Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge Toku Oshima til Børneambassadør i Qaanaaq. Udnævnelsen sker på baggrund af Tokus store frivillige arbejde for og med børn.

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge begrunder udnævnelsen med, at Tokus aktiviteter med børn såsom syning, madlavning og samvær med andre børn har en meget stor og positiv værdi for børnene. Toku og børnene bruger kaperlaktiden/mørketiden til at lære om værdighed, tryghed, nærhed og sammenhold. Der må blandt andet ikke være mobiler, når de er sammen.

Tokus aktiviteter henvender sig til både drenge og piger og tager et naturligt udgangspunkt i børnenes hverdag, kultur og sprog. I denne vinters hold var der 12 piger og 12 drenge.

- Der er en masse gode følger af disse aktiviteter – børnene får sammenhold, respekt for hinanden og for naturen. Toku er et naturligt omdrejningspunkt for mange børn i Qaanaaq. Hun lærer dem om, hvor vigtigt samarbejde og respekt for hinanden og naturen er. Og børnene holder af at komme hos hende, for hos Toku er der plads til alle – også hvis der er børn, der har det svært, siger Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

Toku arbejder dermed med flere af de grundlæggende børnerettigheder inden for FN’s Konvention om Barnets Rettigheder. MIO vil med denne udnævnelse støtte Toku yderligere i dette arbejde, der tager udgangspunkt i lokale forhold og i kulturen.

Toku, som til dagligt er erhvervsfanger, siger selv om aktiviteterne:

- Det er min ret at videregøre kulturen til andre – jeg ved ikke, om jeg er her i morgen.

Børneambassadørens rolle er, at de skal være rollemodeller for børn og unge og vise børnerettigheder.