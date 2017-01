To reddet i nat

Air Greenlands SAR helikopter blev i nat sendt 30 kilometer ind i Ilulissat Isfjord for at redde to jollesejlere, der var fanget af ismasserne.

Pårørende til de nødstedte forsøgte i to omgange på egen initiativ, dels med en jolle og efterfølgende med en 40 fods båd, at hente de nødstedte, men pga. ismasserne og dårligt vejr, var de nødsaget til at opgive deres forehavende, oplyser Grønlands Politi på deres hjemmeside.

Motoren stoppede

Anmeldelsen om de nødstedte jollesejlere kom ind allerede kl. 19.00, da jollen med de to personer ombord havde fået motorhaveri langt inde i fjorden.

Ud på natten, hvor temperaturen lå på minus 8 grader, begyndte det at blæse op. Der var vindstød af ca. 18 m/s fra syd, anfører politiet.

Lidt før kl. to nat besluttede politiet, at sende Air Greenlands SAR helikopter ind til jollen for at redde de ombordværende ud af fjorden.

Hejst op i helikopter

- Under svære omstændigheder blev de nødstedte reddet ombord på helikopteren med hoisten. Kl. 02.38 var de nødstedte tilbage i Ilulissat lufthavn, i god behold men nedkølede, oplyser politiet.