To råd efterlyser nye medlemmer

På kommunens hjemmeside opfordrer man borgerne til at indstille nye medlemmer, der frivilligt og ulønnet vil engagere sig i de ældres og handicappedes sag.

Rådgive politikere

De to råd skal rådgive politikerne i forbindelse med udformning og tilrettelæggelse af kommunen politik på de to områder.

For Handicaprådets vedkommende skal man være over 18 år gammel for at kunne blive indstillet og til Ældrerådet skal man have en alder på mindste 65 år.

