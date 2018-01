To nye rockfestivaler til Nuuk

Restaurant- og værtshusgruppen, Heca Nuuk A/S, er klar til at arrangere hele to rockfestivaler i hovedstaden.

Sidste år var der indsamling til at etablere en rockfestival. Målet var at indsamle 150.000 kroner.

Men direktør Nicolai J. Nissen oplyser i en pressemeddelelse, at på grund af den store opbakning til projektet, vil der være to rockfestivaler.

Den første rockfestival, som skal være endagsfestival, skal foregå på multihallen Inussivik den 3. februar. Her spiller Atsinnermiut, Tulleriit m/Kali, Enok Poulsen Band og Naneruaq.

- Den store festival, der kommer til at foregå på en række spillesteder rundt i byen og i Inussivik kommer til at foregå omkring fire uger efter, og kommer til at løbe af stablen henover flere dage, siger Nicolai J. Nissen.

Udover de to musikfestivaller afholdes Akisuanerit Festival om efteråret.

