To nye piloter klar

Fredag fik Jaqqa Grønvold og Daniel Marco Kielsen Holm overrakt deres beviser, striber og vinger som bevis på at de nu kan kalde sig piloter.

Forud er der gået 2 års hårde studier med meget teori på engelsk, flyvetimer om mange timer i simulator.

Som de to eneste på deres hold har de allerede fået arbejde, nemlig hos Air Greenland.

Men selvom de fik deres beviser, og er ansat hos Air Greenland, er deres uddannelse ikke helt slut. De næste to måneder venter timer med oplæring i flytyper samt landinger i Grønland.

Peter Lethin Larsen, director of training i Air Greenland holdt en tale for Jaqqa Grønvold og Daniel Marco Kielsen Holm, hvor han lykønskede dem og roste dem for deres engagement og dygtighed.