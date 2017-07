To jollesejlere reddet ved Aasiaat

I går sidst på eftermiddagen blev to personer i en jolle fundet i god behold af en privat båd.

Det skriver Arktisk Kommando på facebook.

Jollen med to personer om bord var tidligt fredag morgen sejlet fra Aasiaat.

Ved 6-tiden udsendte jollen en nødmelding og anmodede om hjælp. Pan-Pan. Som følge heraf blev der via Aasiaat Radio udsendt en melding om jollens position, så eventuelle skibe i området kunne komme de to personer til hjælp.

Midt på formiddagen besluttede Grønlands Politi at opgradere hændelsen til en SAR (Search and Rescue) da det ikke var muligt at komme i kontakt med jollen. Ved 13-tiden overtog Arktisk Kommando ansvaret for eftersøgningen, da der bland andet var risiko for, at jollen var drevet til havs.

Der var blandt andre et tysk forskningsskib og en amerikansk sejlbåd i området. De blev kaldt op og anmodet om at deltage i eftersøgningen. En anmodning, som de straks reagerede på.

De indgik derfor i eftersøgningen sammen med inspektionskutteren Tulugaq, S-61 redningshelikopteren, politikutteren Sisak IV, syv private både samt Lynx helikopteren fra inspektionsskibet Vædderen, som også sejlede mod den position, som nødkaldet var kommet fra.

Omkring klokken 16:30 modtog Arktisk Kommando en melding om, at en af de private både havde fundet jollen og de to personer.

De var meget kolde, men ellers i god behold efter at have drevet rundt i mere end otte timer på grund af manglende brændstof og med et dødt batteri til radioen.

De to personer blev efterfølgende taget om bord på Sisak IV, som har sørget for, at de og deres jolle kom sikkert i havn igen.