To fiskere reddet i SAR-operation

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 28. februar 2018 - 18:03

To fiskere måtte tilkalde hjælp, da de pludselig befandt sig på noget pakis ud for Ilulissat.

Situationen blev forværret

I første omgang var alt under kontrol onsdag eftermiddag ved 14.15-tiden, da de via mobiltelefonen kunne fortælle alarmcentralen, at de var fanget i pakisen og ikke kunne komme videre.

Men tre kvarter senere mistede de deres jolle – en Nuumit 19 - og situationen blev pludselig langt mere dramatisk, da de befandt sig på den usikre havis uden båd.

Skibe varskoet

Forud havde vagthavende fra alarmcentralen udsendt en PANPAN-melding, der via VHF-radioen varskoer skibe i nærheden i håb om at der var nogle, der kunne komme de to fiskere til hjælp.

- Da situationen blev forværret blev Joint Rescue Control Center (JRCC) involveret, og Sihorsky-helikopteren blev sendt til stedet fra Kangerlussuaq, oplyser vagtchefen på alarmcentralen i Nuuk, Søren Bendtsen til Sermitsiaq.AG.

Den store helikopter var den eneste anvendelige i netop denne nødsituation, hvor de to fiskere blev hevet op via en line fra helikopteren, fortæller vagtchefen.

I god behold

De to fiskere blev straks fløjet til Ilulissat og helt rutinemæssigt blev de bragt videre til sygehuset for at få et sundhedstjek.

Søren Bendtsen oplyser, at begge er i god behold.