To dømt i stor fyrværkerisag

Natten til den 28. december brød de to mænd ind i en container i Qinngorput i Nuuk og stjal raketter og batterier til en værdi på ca. 600.000 kr.

Halvdelen fundet

Det lykkedes politiet i Nuuk at finde halvdelen af fyrværkeriet og i den forbindelse blev to mænd varetægtsfængslet.

I går faldt dommen mod de to mænd i kredsretten. Tre måneders anstaltsanbringelsel til dem begge for selve fyrværkerityveriet. De to havde andre forseelser på samvittigheden og kan derfor lægge yderligre 204 og 154 dage oveni i de tre måneder.

Om tre måneder for det meget omtalte fyrværkerityveri sidst i december er tilfredsstillende for anklagemyndigheden vides endnu ikke. Men den udbad sig betænkningstid med hensyn til om den skal anke sagen til landsretten. Inden 14 dage skal anklagemyndigheden beslutte sig.

Sagen afsluttet

Brian Bach, der har efterforsket sagen for Nuuk Politi, oplyser til Sermitsiaq.AG, at politiet anser sagen for afsluttet på trods af, at man ikke har fundet hele mængden, der blev stjålet natten til den 28. december.

- Vi vurderer, at resten af fyrværkeriet er solgt eller brugt. Der er absolut ingen grund til at være bekymret for, at der skulle være nogen fare, fastslår efterforskningsleder i sagen Brian Bach.