To bygder igen i kontakt med omverden

Her til morgen torsdag lykkedes det endeligt for Tele-Posts medarbejdere at udbedre skaderne, der har forhindret indbyggerne i Isertoq og Tiilerilaaq i at benytte fastnettelefoni, mobil, internet, radio samt TV.

Problemet lå i radiokædestationen i Niaqernaartik. Udstyret på radiokædestationen var på grund af overisning blevet overdækket med is og sne, hvilket har medført, at solpanelerne ikke længere kunne generere strøm, og derfor var radiokædestationen løbet tør for strøm. Derudover har stærke vinde blæst to solpanel-dele væk fra radiokædestationen, oplyser Tele-Post i en pressemeddelelse.

Her til morgen lykkedes det endeligt for Tele-Posts medarbejdere at komme ud til radiokædestationen og reparere skaderne.

(Sprogsekretariatet besluttede i 2015 at ændre navnene på de to østgrønlandske bygder fra vestgrønlandsk Isortoq og Tineteqilaaq til østgrønlandsk Isertoq og Tiilerilaaq)