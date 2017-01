To besætningsmedlemmer fra Polar Nanoq arresteret

Ifølge den islandske public-servicestation RUV har det islandske politi nu anholdt to medlemmer af besætningen på Polar Nanoq.

De er mistænkt for at være i besiddelse af viden om den 20-årige Birna Brjánsdóttirs forsvinden tidligt lørdag morgen.

Specialstyrker fra det islandske politi fløj med helikopter ud til skibet og anholdt de to ombord på skibet.

Politiets specialstyrker har ifølge RUV overtaget styringen af skibet, som nu er på vej tilbage mod Island. Dette skete uden modstand fra besætningen.

Efter ankomsten til Island skal de to afhøres af politiet.

Politiet på Island har kortlagt den 20-årige Birna Brjánsdóttirs færden gennem Reykjavik i perioden mellem klokken halv seks og seks lørdag morgen. Via overvågningskameraer har politiet konstateret, at kvinden går alene gennem downtown Reykjavík. Hun passerer på et tidspunkt to mænd, som politiet gerne vil tale med.

Via teleoplysninger kan politiet konstatere at Birna Brjánsdóttir på forholdsvis kort tid bevæger sig ned til havneomådet, hvor hendes telefon slukkes lidt før kl. seks.

I den forbindelse er man blevet opmærksom på en udlejningsbil, en rød Kia Rio.

Bilen er blevet set i den gade, hvor den unge kvinde kommer gående og er formentlig efterfølgende kørt til havnen. Det er dog ikke bekræftet, at der er tale om samme bil, da nummerpladen ikke kan aflæses på optagelserne.

Det er besætningsmedlemmer fra Polar Nanoq, der er registreret som lejer af en tilsvarende bil, hvilket har henledt politiets opmærksomhed på skibet, der på det tidspunkt var afsejlet fra Island.

Efter kontakt til ejeren Polar Nanoq, Polar Seafood, blev skibet beordret tilbage til Island, hvor det blev forventet klokken 23 lokal tid.

Men det islandske politi ser tilsyneladende med så stor alvor på sagen, at de tog ud til skibet for at overtage kontrollen.