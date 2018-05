Titanium-projekt: Satser på ansøgning i efteråret

Walter Turnowsky Tirsdag, 22. maj 2018 - 12:13

I løbet af efteråret vil Dundas Titanium aflevere sin ansøgning om en udvindingstilladelse til selskabets projekt ved Moriusaq. Det fremgår af en meddelelse som selskabet har udsendt.

Det er denne sæsons feltarbejde, der blandt andet skal levere de sidste data til miljøvurderingen (VVM). Dundas Titianium påbegynder feltsæsonen i juni og fortsætter indtil oktober. I løbet af den periode er der planlagt et omfattende program for prøveboringer i projektområdet.

- Vores primære fokus er, at vi bevarer fremdriften henimod produktion, siger Rod McIlree, administrerende direktør i Bluejay Mining, der er moderselskabet for Dundas Titanium.

- For at opnå dette er vores vigtigste mål at færdiggøre og aflevere vores ansøgning om en udnyttelseslicens, hvilket vi burde være parate til ved afslutningen af feltsæsonen.

Ud over miljøvurderingen er selskabet ved at færdiggøre vurderingen af den sociale bæredygtighed (SIA). De sidste brikker studierne bliver udarbejdet i mineplanen på baggrund af det foreløbige lønsomhedsstudie.

Årets feltarbejde vil beskæftige omkring 25 til 30 medarbejder, helt op til 40 når der er flest. Det vil hovedsagligt bo i bygningerne i den nedlagte bygd Moriusaq.

I april kunne Dundas Titanium meddele, at de seneste undersøgelser har vist, at der er mere råstof end tidligere antaget.