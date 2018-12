Tip til dig: Sådan undgår du julestress

1. Planlæg. Sørg for at prioritere og planlægge i god tid. Spørg dig selv, hvad der er vigtigt for dig. Husk at man kan have så travlt, at man slet ikke når at nyde julen.

2. Skru forventningerne ned. Nyd nærværet med andre i stedet for at stresse dig selv med alt for mange opgaver.

3. Uddeleger. Er det dig, der lægger hus til julearrangementet, så bed om hjælp. Uddelegering er den korteste vej til at få mere tid.

4. Sig nej. Hop nogle af julearrangementerne over i år og tag dem til næste år i stedet.

5. Hold også jul for børnene. Mange oplever, at de skal rundt til hele familien flere gange i løbet af julen. For nogle børn kan det være forvirrende og stressende, og hvis de så spiser en masse sukker oveni, så kan uroen blive svær at håndtere. Husk at snakke med dine børn om, hvad de synes, er en god jul.

6. Den perfekte jul findes ikke. Find i stedet frem til den jul, I synes om i jeres familie.