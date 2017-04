Timi Asimi som daghøjskole

Manden bag ungdomsprojektet Timi Asimi, Kim Godtfredsen, er i gang med at etablere en daghøjskole, som skal være placeret i Nuuk og være en selvejende institution. Planen er, at der skal kunne være op til 30 elever, fordelt på to klasser.

Målgruppen er de unge, der har gået i specialklasser i folkeskolerne, men også andre unge, der har behov for at prøve noget andet, før de starter på en uddannelse.

– Vores mål er at lave Timi Asimi til en daghøjskole. Vi vil være en del af de unges muligheder, når de er færdige med folkeskolen, på lige linje med efterskoler, GU og højskoler, siger Kim Godtfredsen til Sermitsiaq.

Læs mere i Sermitsiaq: