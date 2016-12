Tilsyn vil koste 8,3 mio. årligt

Naalakkersuisut ønsker at hjemtage arbejdsmiljøområdet og planlægger i den forbindelse at overtage det danske arbejdstilsyns afdeling i Grønland.

Pris: 8.3 milloner årligt, samt en engangsudgift på 300.000 kr.

Nyt navn og flere ansatte

Afdelingen skal skifte navn fra Grønlands Arbejdstilsyn til Arbejdstilsyn, og der skal ansættes ekstra personale til at løfte opgaven med at sikre gode og sunde forhold på arbejdspladserne.

Det fremgår af bemærkninger til inatsisartutlov om arbejdsmiljø, som Naalakkersuisut har sendt i høring forud for forårssamlingen, hvor loven skal behandles.

- I forbindelse med overtagelsen af sagsområdet overtages det danske arbejdstilsyns afdeling i Grønland. Afdelingen består i dag af ½ chefstilling, fem tilsynsførende og én administrativ medarbejder. Den halve chefstilling opgraderes ved overtagelsen til en hel chefstilling, og der opgraderes med en ekstra administrativ medarbejder, fremgår det af bemærkningerne.

Sparring koster over 1 mio. kr.

De årlige omkostninger til blandt andet løn og IT forventes at løbe op i 6,7 mio. kr.

- Hertil skal lægges det yderligere behov for juridisk og teknisk-faglig støtte og sparring, som er nødvendigt, hvis man skal sikre opretholdelse af den høje faglighed i Arbejdstilsynet … Det årlige udgiftsniveau hertil forventes at variere i henhold til aktivitetsniveauet, indenfor den økonomiske ramme på 1,3 mio. kr., som er fastsat i samarbejdsaftalen.

Nyt kontor

Derudover forventes Arbejdsmiljørådets aktiviteter at koste 0,3 mio. kr. Engangsudgiften på 300.000 kr. er afsat til indretning af Arbejdstilsyns lokaler i Nuuk.

- Der vil være eventuelle udgifter forbundet med omrokeringer og ny indretning af kontorer og lokaler i Nuuk, som skal anvendes til at huse den nye styrelse, anføres det.

Ikke udgifter trods miner

I den kommende lov om arbejdsmiljø er der taget højde for uforudsete udgifter til tilsyn inden for råstof- og vandkraftsektoren.

I forslagets § 72 gives der mulighed for refusion for Arbejdstilsynets eventuelle udgifter til de to områder, hvilket svarer til retsstillingen før overtagelse af arbejdsmiljøområdet.

- Reglerne sikrer, at udgifterne til det offentlige ikke vil stige i forbindelse med øgede aktiviteter indenfor råstofsektoren, f.eks. i forbindelse med opstart af mineprojekter, fastslås det i bemærkningerne til lovforslaget.

Arbejdsmiljøuddannelse

Det fastlægges også, at arbejdsgiverne skal betale visse udgifter til uddannelse.

- Endelig gives i § 71 mulighed for at opkræve gebyrer fra arbejdsgiverne til dækning af Arbejdstilsynets omkostninger ved afholdelse af arbejdsmiljøuddannelsen.