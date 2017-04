Tilskuer beskylder træner for provokation under racistisk efterspil

Bølgerne er gået højt under dette års futsalmesterskaber i Maniitsoq. Nu tager en tilskuer dog til genmæle mod træneren fra B-67, der selv skulle have været meget provokerende både under og efter kampene.

"Han var meget provokerende. Selv mod nogle af børnene, der var til stede," siger Karl Davidsen, der altså var til stede under mesterskaberne.

I går kunne KNR beskrive, hvordan B-67's træner, Tekle Ghebrelul, var blevet mødt med racistiske tilråb fra tilskuerne efter kampen mod værtsholdet Kâgssagssuk.

- Hvad laver du i Grønland, du skal fandme ikke være her i Grønland, siger Tekle Ghebrelul til KNR.

Gik over stregen

Men ifølge Karl Davidsen så har Tekle Ghebrelul selv haft en del af skylden. Træneren er bogstaveligt talt gået over stregen.

- Det startede allerede, da hans hold, B-67, kom bagud i semifinalen. Der trådte han ud over de streger, som han skal holde sig indenfor, altså selve trænerområdet. Der lavede han en masse virkelig provokerende fagter med armene, som altså var henvendt publikum. Han havde nærmest en lidt voldelig adfærd over for publikum, fortæller Karl Davidsen.

- Det var der selvfølgelig mange af tilskuerne, som blev vrede over.

Karl Davidsen fortæller videre, at den provokerende adfærd fra Tekle Ghebrelul fortsatte efter kampens slutfløjt. Kampen endtre 3-2 til Tekle Ghebreluls B-67.

"Der var en diskussion mellem en af spillerne fra B-67 og træneren for Kâgssagssuk (Ole Martinsen, red.). Så kom Tekle (Ghebrelul, red.) stormende over mod diskussionen og var i den grad provokerende over for Ole (Martinsen, red.). Jeg var cirka 20 meter derfra og jeg kunne høre, at han sagde, at Ole var en dårlig taber og at de skulle lære at spille ordentlig futsal, siger Karl Davidsen.

- Han var bare provokerende, kan jeg love dig for. Og det hele foregik jo inde på midten af banen.

Efter kampen gik det ud over et barn med ADHD

Efter kampen gik Karl Davidsen udenfor for at ryge en smøg. Pludselig hører man en højlydt diskussion i nærheden. Han går efter lyden og finder endnu engang den omstridte træner for B-67.

- Tekle (Ghebrelul, red.) står og skælder meget voldsomt ud på en lille dreng på ni år. Han sagde ret voldsomme ting.

Kan du huske, hvad han sagde?

- Ja, det kan jeg godt, men jeg har lært, at man ikke må sige den salgs højt, siger Karl Davidsen.

- Han sagde i hvert fald sådan noget med, at han var en dårlig taber og den slags, fortæller Karl Davidsen.

Hvad, man må gå ud fra at træneren for B-67 ikke har været klar over, er, at den lille dreng på ni år lider af den usynlige sygdom ADHD.

Havde ikke hørt racistiske tilråb

- Jeg gik op til ham (Tekle Ghebrelul, red.) og sagde, at sådan skulle man altså ikke behandle børn. Så blev han ret voldsom over for mig og sagde, at det skulle jeg i hvert fald ikke blande mig i, og at vi allesammen var nogle dårlige tabere. Jeg prøvede at berolige ham, men han blev bare ved og ved og efter nogle minutter gad jeg ikke mere, så jeg gik, siger Karl Davidsen.

Tekle Ghebrelul fortæller, at han blev mødt med mange racistiske tilråb og at det gjorde ham ked af det. Var det noget, du hørte?

- Nej. Jeg må også her sige, at jeg hele dagen ikke hørte nogen racistiske tilråb mod ham. Jeg hørte intet af det. Det kunne selvfølgelig være foregået, mens jeg ikke lige har været tilstede, men jeg må sige, at jeg har intet hørt af det der, siger Karl Davidsen.

- Hvis hans (Tekle Ghebrelul, red.) opførsel havde foregået i en international kamp, så var han helt sikkert blevet straffet, siger Karl Davidsen, der gerne vil understrege, at han ikke er racist.

Kan ikke genkende noget af det

Sermitsiaq.AG har været i kontakt med Tekle Ghebrelul for at høre, hvad han har at sige til sagen.

- Jeg må indrømme, at jeg ville meget gerne genkende de ting der, hvis jeg kunne genkende dem. Men det kan jeg ikke, siger Terkle Ghebrelul.

- Jeg kunne godt tænke mig, at vi allesammen mødes og ser hinanden i øjnene omkring det her."

Karl Davidsen siger, at du havde været meget voldsom over for et barn?

- Ja, men du ved heller ikke, hvad de børn har sagt til mig. Og når jeg så siger til Karl Davidsen, om han vil vide, hvad det her barn har sagt om mig, så siger han bare, at jeg skal holde min kæft, siger Tekle Ghebrelul.

Ingen sag ud af det

Terkle Ghebrelul fortæller også, at han efterfølgende snakkede med John Thorsen, formanden for GBU, om, at de ikke skulle lave en sag ud af det her.

- Nu kommer alle de her mennesker og børn og siger racistiske ting, men jeg synes ikke, at det tjener noget formål at gøre en stor sag ud af det, siger Terkle Ghebrelul.

Det er blandt andet også derfor, at træneren ikke vil fortælle præcist til undertegnede, hvad det er, han mener, at børnene har sagt til ham.

- Vi skal ikke gøre en sag ud af det. Jeg føler ikke, at jeg har gjort noget. Bølgerne gik højt under kampen. En af mine spillere blev på et tidspunkt sparket i hovedet, når jeg så går hen for at snakke med dommerne, så buher publikum af mig. Det er ikke særlig sjovt, siger B-67-træneren.

Kâgssagssuk undskylder

Kâgssagssuk var tidligere i dag ude og undskylde de racistiske tilråb mod Tekle Ghebrelul.

- På vegne af Kâgssagssuks fodboldafdeling, som arrangerede futsal-mesterskaberne, føler vi os desværre nødsaget til at sende en undskyldning, skriver fodboldforeningens formand Niels Rosing.

- Som arrangører er vi overordentlig kede af, og er meget rystede over de scener, der udspillede sig i hallen og de hårde ord, der blev brugt under og efter kampen.

