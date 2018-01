Tillykke: Så fik vi to nye jordemødre

Nu kan de kalde sig Professionsbachelor i Jordemoderkundskab efter at have studeret på University College Nordjylland i Aalborg.

Kort ferie

Dimissionsfesten blev holdt den 19. januar og de to nyudklækkede jordemødre får ikke megen ferie efter det lange studium. Begge har allerede fået job.

Martina har fået ansættelse i et vikariat på fødegangen i Aabenraa og skal start den 1. februar. På samme tidspunkt påbegynder Silvia et vikariat på fødegangen i Næstved.

Vil vende hjem

Begge jordemødre har planer om at vende hjem til Nuuk, efter at have høstet erfaring, fremgår det af en pressemeddelelse, som uddannelsesstedet har udsendt.

Se fotos af de glade jordemødre herunder: