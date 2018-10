Tillie: Har nogen misbrugt sit benzinkort?

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 01. oktober 2018 - 11:33

Tillie Martinussen har sendt et paragraf 37 spørgsmål i anledning af en anonym henvendelse.

Benzin til jolle

- Samarbejdspartiet er bekendt med rygter om, at en Naalakkersuisoq har misbrugt sit ministerkort til benzin-opfyldning af en jolle, lyder det i begrundelsen for paragraf 37 spørgsmålene om sagen.

- Kortet skulle være tildelt til benzin til ministerbil, som er godkendt under forbrug for ministre/Naalakkerusisut, men angiveligt være anvendt til benzin til andre ting, qua nogle kvitteringer for mange flere liter benzin end der kan være i en bil, skriver Samarbejdspartiets enlige medlem af Inatsisartut.

Er det ondsindede rygter?

- Spørgsmålet er, om det er ondsindede rygter, eller om sagen har noget på sig. Det er et grimt rygte der verserer, og derfor vil vi gerne have rygtet manet i jorden, hvis det ikke er korrekt, fastslår Tillie Martinussen og henviser til, at ”vort land kun kan være tjent med ærlige og lovlydige ledere, og de skal renses, hvis rygterne ikke er sande”.

Hun har en forventning om at få spørgsmålet besvaret inden for 10 arbejdsdage.