Tillie går sammen med Michael

Der er ikke ligefrem den største overraskelse i grønlandsk politik, men nu er det en kendsgerning. Tillie Martinussen går med i Michael Rosings politiske projekt Suleqatigiissitsisut / Samarbejdspartiet.

Allerede umiddelbart efter at Tillie Martinussen havde forladt Demokraterne i december mere end antydede hun overfor Sermitsiaq.AG, at hendes politiske fremtid kunne ligge præcis der.

LÆS OGSÅ: Tillie fortsætter i politik

- Vi er venner privat, så selvfølgelige taler jeg jævnligt med Michael. Så det er en af mulighederne. Men jeg har ikke lagt mig fast på noget endnu, lød meldingen på det tidspunkt.

Brænder for mange sager

Men nu betegner hun sig altså som medstifter af partiet.

- Jeg brænder for en masse sager endnu, og mener ikke det er på tide endnu at droppe ud af politik. Efter lange drøftelser af mærkesager, de store politiske linjer, og de områder jeg brænder for, har jeg nu besluttet mig for, at være medstifter af det nye parti, og er også blevet enig med Michael Rosing om et navn; Samarbejdspartiet, skriver Tillie Martinussen i en pressemeddelelse.

Tillie Martinussen meddeler, at principprogrammet fortsat er under udarbejdelse. Imens arbejdes der på højtryk med at samle underskrifter.

- Jeg synes ikke nogen af de nuværende partier har dækket mine politiske mærkesager ret godt, og det er en fornøjelse at få lov til at være med til, at bygge noget op, fra grunden, siger hun.

Tillie Martinussen fortæller også, at man taler med flere 'interessante kommende kandidater'.