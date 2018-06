Tilioq til nye sociale rådgivere: Der er hårdt brug for jer

Walter Turnowsky Fredag, 15. juni 2018 - 06:41

Glæden og stoltheden var åbenlys, da 29 nyudklækkede rådgivere i socialt arbejde i går kunne fejre deres dimission på Ilisimatursafik. De har alle gennemført den nye decentrale uddannelse ved siden af deres arbejde.

Og glæden er lige så stor hos Tilioq.

- Der i høj grad brug for flere uddannede socialfaglige medarbejdere, og vi er glade for at I allerede nu bruger jeres viden I jeres arbejdspladser og også vil bruge den langt ind i fremtiden, skriver handicaptalsmand, Christina Johnsen i sin lykønskning til de nye socialrådgivere.

Holdet er det første, der har gennemført den nye uddannelse, der var 3 år med en mulighed for at læse videre til bachelor.

LÆS OGSÅ: Dimission: Rådgivere i socialt arbejde

- I Tilioq, har vi siden marts måned modtaget over 60 forskellige henvendelser fra personer med handicap, pårørende og kommunale sagsbehandlere. De mange henvendelser berører mange forskellige problemstillinger. Problemstillinger som kommunale afgørelser, manglende hjælpemidler, manglende støtte, socialfaglige medarbejdere i kommuner som er i tvivl, osv.

- Vi ved derfor, at der er hårdt brug for Jer og jeres viden.

En stor del af uddannelsen kan tages, der hvor man bor. Dette afspejler sig også i, at de nye rådgivere i socialt arbejde kommer fra store dele af landet.

- Vi er ekstra glade for at dimittenderne kommer fra forskellige egne af Grønland. Det betyder forhåbentligt, at deres viden spredes langs hele kysten.

- Der er et stort behov for socialfaglig ekspertise i hele Grønland, hvis personer med handicaps rettigheder skal overholdes og opretholdes. Derfor er denne uddannelse til gavn for alle borgerne og i særdeleshed borgere med handicap.

- Vi håber at mange flere vil undersøge muligheden for søge ind på uddannelsen, hvoraf meget af uddannelsen kan tages fra egen hjemby.