Tilfreds Kanukoka-formand: Nu stiger stemmetallet

Kommunalvalget og valget til bygdebestyrelserne er nu overstået.

Simon Simonsen, der er formand for kommunernes landsforening Kanukoka, er glad over den store vælgerdeltagese ved tirsdagens kommunalvalg.

- Vi glæder os over, at den faldende tendens med lavere demokratisk valgdeltagelse nu er stoppet, siger han i en pressemeddelelse.

Flytning af arbejdspladser

Simon Simonsen fremhæver, at 'vælgerne sender et budskab om, at tiden er inde til at nye kræfter, og til en vis grad en ny generation, overtager roret'.

- Vi er også glade for at flere unge og flere kvinder har opnået flotte resultater.

- Valgresultatet betyder meget for Kanukoka. Ikke alene vil vi se flere kommuner, men vi glæder os over at det nu er åbenlyst for alle, at der opstår et behov for øget fælles forståelse og et bedre samarbejde mellem kommuner, der bliver ledet af de to store parti, siger han.

Og Kanukoka skal arbejde med at skabe de bedst mulige rammer for kommunernes selvstændige virke.

- I den forbindelse ser vi frem til et øget tempo i bestræbelserne på at lægge flere opgaver i den offentlige forvaltning ud til kommunerne, og vi se ligeledes frem til en vellykket start for flytningen af flere arbejdspladser under Grønlands Selvstyre ud til kysten, lyder det fra Simon Simonsen.