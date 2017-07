Tilbud på alkohol forbydes ikke

10 øl for 149 kroner. Det tilbud vil man stadig kunne støde på, hvis den nye alkohollov bliver vedtaget.

Planerne om at forbyde tilbud på alkohol er nemlig blevet pillet ud af lovforslaget efter høringsperioden.

Det sker efter at flere har peget på, at det er for skarp et indgreb i butikkernes mulighed for at drive foretning.

- KNI bemærker i forbindelse med tilbud af varer, at dette vil fratage butikkerne at drive godt købmandskab. Departementet tager bemærkningen til efterretning, og lader bestemmelsen om tilbud udgå af lovforslaget, skriver departementet for sundhed i sine bemærkninger til loven.

Det vil dog ikke længere være muligt at finde disse tilbud i avisannoncer eller tilbudsaviser, hvis loven bliver vedtaget. Forslaget om et forbud mod alkoholreklamer er nemlig blevet fastholdt.

- Formålet med forbud mod markedsføring er at mindske den positive holdning overfor alko- holholdige drikke blandt unge. Forbuddet skal ses i lyset af den skadevirkning som markedsføring, særligt overfor børn og unge, kan have på den generelle opfattelse af alkohol og på etableringen af alkoholvaner senere i livet, står der i bærkningerne til loven.

Det vil dog være tilladt at reklamere i de særlige skærmede afsnit i butikkerne, hvorfra salget af alkohol skal foregå.